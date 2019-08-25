Это нельзя объяснить словами: появился сильный рассказ о Марше защитников в Киеве

В интернете обнародовали сильный рассказ о Марше защитников в Киеве, который состоялся в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины.

Об атмосфере на мероприятии рассказал на своей странице в Facebook ветеран АТО и волонтер Олег Болдырев (Мартин Брест).

"Я видел это собственными глазами. Люди, не разговаривавшие годами, - шли в одном Марше… Люди, которых я не знаю, подходили и обнимались. Люди, которые плакали. Люди, которые сорвали голос, которые не могли больше хлопать и только улыбались, глядя на бесконечную реку, текущую посреди огромного разгоряченного города. Люди. До черта людей", - отметил он.

По словам Болдырева, участники Марша улыбались друг другу, извинялись, протискивались, поднимали детей, хлопали друг друга по плечу, никто не ожидал такого.

"Я опять окунулся в войну, я не пошел в коробке и сначала пожалел об этом, а потом понял - я хлопаю и кричу "Дякую!" своим побратимам, и мне, с*ка, есть за что их благодарить. Бо я видел вас не с флагами и в медалях - я видел людей в пыльной степи и в тяжелых брониках, в зимних посадках и с автоматами, в грязной форме, с уставшими глазами, видел их - все эти, с*ка, пять с половиной лет… Спасибо, парни и девушки. Побратими и посестри. Вы даже не понимаете, что вы сделали. И я, прости, не смогу объяснить это словами. Только увидеть. Собственными глазами", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", на Майдане Независимости в Киеве произошла кровавая потасовка из-за криков "Ганьба!" в адрес президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском.