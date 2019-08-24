Супермарш защитников в Киеве: яркие фото, видео и реакция сети

В Киеве ветераны и волонтеры организовали 24 августа Марш Защитников в связи с празднованием Дня независимости Украины.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 2019: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

По разным подсчетам, в марше приняли участие от 10 до нескольких десятков тысяч человек.

Колонны прошли от парка Шевченко до Крещатика и дальше на Майдан.

Среди участников - ветераны АТО, родные военных, волонтеры и простые граждане. В первой коллоне шли дети с портретами погибших героев.

"Людей капец сколько. Вся улица от Толстого до Победы набита совершенно плотно, не пройдешь. Парк Шевченко тоже полон. И еще идут!", - написал в Facebook один из очевидцев.

Как сообщал "Апостроф", на Майдане независимости в Киеве произошла кровавая потасовка из-за криков "Ганьба!" в адрес президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском.