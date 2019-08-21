Популярный курорт Кирилловка атакуют медузы-"монстры": опубликованы фото

В Азовском море, у побережья курортного поселка Кирилловка, отдыхающие фотографируют огромных и некогда редких для этих мест медуз-корнеротов.

Соответствующие фото публикуют в социальных сетях.

Ранее в Азовском море этот вид медуз был редкостью, однако в последние годы из-за повышения солености воды, они мигрировали из Черного моря.

Некоторые особи достигли огромных как для небольшой территории Азовского моря размеров – в диаметре около метра и массой до 8 кг.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", эксперты говорят о необратимости процесса повышения солености Азовского моря, соответственно, "нашествие медуз" станет здесь постоянным явлением. Также отмечается, что медузы в большом количестве не несут угрозы для местной экосистемы.