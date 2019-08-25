"Великолепная пятерка" и Ростов: сеть взбудоражило совместное фото президентов Украины

В сети активно обсуждают фотографию пяти украинских президентов, которая была сделана во время мероприятий, посвященных Дню Независимости в Киеве.

Так, на снимке запечатлены Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Украинцы обратили внимание, что не хватает здесь только Виктора Януковича, который сейчас находится в бегах в Российской Федерации.

Умельцы создали по этому поводу множество фотожаб и высмеяли сбежавшего экс-президента. Также в сети показали "российскую версию" встречи президентов, на которой четыре раза изображен Владимир Путин и еще один раз - Дмитрий Медведев.

Также под публикациями появилось множество комментариев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном Россией Крыму во многих городах подняли украинские флаги.