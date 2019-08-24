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Над оккупированным Крымом запестрели желто-синие флаги: яркие фото

суббота, 24 августа 2019, 19:12
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24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном Россией Крыму во многих городах подняли украинские флаги.

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Об этом сообщают блогеры в социальных сетях.

Желто-синий флаг запестрел в городах Севастополь и Алушта. В последнем жители подняли его над одним из домов города вечером 23 августа - в День флага Украины. Также национальный символ поставили на горе и на скале в море на аннексированном полуострове.

Пользователи сети поздравили крымчан с украинским праздником - 28 годовщиной Независимости.

Напомним, в оккупированных пророссийскими боевиками Донецке и Луганске украинские партизаны расклеили поздравления с Днем Независимости Украины.

Как сообщал "Апостроф", крупнейшая поисковая система Google посвятила свой дудл Дню Независимости Украины, который празднуется 24 августа.

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