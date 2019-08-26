Время возвращать Донбасс: над оккупированными территориями устроили яркую акцию в небе, видео

Для жителей оккупированного Донбасса устроили яркую акцию ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщают на странице "Ежик Донецкий" в Twitter.

На территории, захваченные боевиками, сбросили украинские листовки. На одной из них написано: "Может хватит играть в "независимую народную республику"?", "Хотим возвратить мир на Донбасс".

"Наткнулся тут на видео интересное. Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации", - прокомментировали акцию в сети.

Наткнулся тут на видео интересное.

Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации. pic.twitter.com/6okwATI2Lf — Ёжик Донецкий (@DNRhedgehog) August 26, 2019

























В комментариях к видео отметили, что летательный аппарат, по видимому, летал недалеко от центра города. Вероятно, имели ввиду город Донецк.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Лутугино Луганской области неизвестные украинские патриоты под носом у боевиков устроили смелую "диверсию" ко Дню Независимости Украины, 24 августа.