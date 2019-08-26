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Зачем Трампу скандал вокруг возвращения России в G7: в сети дали четкий ответ

понедельник, 26 августа 2019, 09:53
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Президент США Дональд Трамп знал, что лидеры G7 не проголосуют за возвращение России.

Об этом сообщает украинский волонтер и политик Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Вся эта история с "приглашением" напомнила мне известную ленту в начале 80-х "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Президент Соединенных Штатов прекрасно знал, делая соответствующее заявление, о том, что решение не будет принято. Ведь в этом клубе решения принимаются единогласно. В свою очередь, Путин тоже прекрасно знал, что возвращение России в Клуб не произойдет ни при каких обстоятельствах", - написал он.

Также Тука пояснил, зачем же Трампу был нужен скандал вокруг этой проблемы. Он проверил реакцию лидеров G7 и России, подразнил своих коллег из Клуба.

"Лидеры стран-членов G7: в очередной раз выразили четкую и непреклонную позицию "сначала - возвращение России к состоянию 2014-го года, затем - возвращение в Клуб". Германия и Великобритания высказались категорически, лидер Франции (по сути) подтвердил позицию своих коллег. Путин: прекрасно понимая всю игру, занял беспроигрышную позицию "а нам не очень-то и хочется". Беспроигрышная, с точки зрения российского избирателя Царь жестко отстаивает национальные интересы нашей России! Царь не поддается на посулы "проклятого Запада"! Дядя Сэм попытался заигрывать с нами, но мы-то - ого-го!!!", - отметил волонтер.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский, выступив с Заявлением о недопустимости возвращения агрессора в G7, может теперь распространять тезис о свою "влиятельность", которая заставила лидеров G7 пересмотреть свои намерения.

"Итак, фактически, как ни странно, все оказались в выигрыше от такой забавной международной игры, которая от самого начала не имела никаких реальных перспектив", - подчеркнул Тука.

Как сообщал "Апостроф", российский президент Владимир Путин может принять участие в следующей встрече "Большой семерки" в качестве гостя.

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