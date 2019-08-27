На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу

В мире зафиксировали рекордную жару, из-за которой тают ледники, а уровень углекислого газа растет.

Об этом сообщают на сайте ООН, ссылаясь на слова генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

По данным Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого показателя за всю историю. Такой уровень был 3,5 миллиона лет назад, когда температура была значительно выше.

Отмечают, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими в истории. В частности, в 2019 году самым жарким был июль. В это время в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда.

В то же время в Сибири, на Аляске и в Амазонии горят леса. Это привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что странам нужно прилагать больше усилий для преодоления чрезвычайного климатического состояния и бороться с изменениями климата по Парижскому соглашению.

Как сообщал "Апостроф", ученые выявили, что вследствие повышения уровня Мирового океана произойдет ряд эволюционных изменений у живых организмов, в частности, пауков.