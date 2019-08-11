Путину сделали странный подарок в Крыму: сеть взбудоражило фото

Президенту России Владимиру Путину в оккупированном Севастополе подарили "атрибут настоящего байкера" - меховую шапку.

Об этом сообщает Алексей Голубицкий в Facebook.

"Вот только Путину не стоит забывать, что шапка - это еще не все. В обязательный комплект также входит косметичка, маникюрный набор и другие интересные штучки для настоящих брутальных мачо.))" - говорится в публикации.

Напомним, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся по инициативе Киева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети была опубликована карикатура на президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и боевиков, орудующих на Донбассе.