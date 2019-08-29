Как спасатели работают на месте трагедии в Дрогобыче: опубликованы жуткие фото

Ночью на четверг, 29 августа, в Дрогобыче Львовской области спасатели продолжали разбирать завалы дома, который обрушился накануне, уже было вывезено 29 самосвалов мусора.

Об этом сообщает отдел коммуникаций местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ходе разбора завалов спасатели высвободили семь человек, из которых пятеро – дети. Всех спасенных отвезли в местную больницу, у них обнаружены различные травмы.

Также было обнаружено 8 погибших, из которых один – ребенок.

Поисковые работы сотрудники ГСЧС ведут беспрерывно и посменно. Завалы разбирают вручную с применением инженерных средств. По словам спасателей, работать они будут до выявления всех пропавших в ходе обвала.

В данный момент к ликвидации последствий аварии привлечено 470 человек, из них 189 сотрудников ГСЧС и три кинологических бригады. Привлечено также четыре психолога.

Местные власти в свою очередь решают вопрос о расселении жителей дома.

Как сообщал "Апостроф", ранее женщина, выжившая после обвала здания в Дрогобыче, рассказала о предпосылках трагедии.