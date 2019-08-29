Выжившая рассказала про трещину в доме в Дрогобыче и момент обрушения: видео

В сети появилось видео с рассказом о трагедии в Дрогобыче жительницы обрушившегося дома.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Вика Белецкая.

Она отметила, что дом за несколько дней до обвала начал "трещать".

"На видео Ирина Пилипцив, которая выжила с детьми. Она рассказывает страшные вещи. За несколько дней до катастрофы появились трещины. Дом "предупреждал", что скоро станет могилой", - пишет автор публикации.

На видео пострадавшая говорит, что сначала слышала странный звук в квартире, пошла проверить, и тогда произошло обрушение, женщина буквально провалилась. Также она рассказала о своих наблюдениях перед катастрофой, по ее словам, стены дома начали деформироваться раньше. Женщина опровергла информацию о взрыве в здании и поделилась своей версией причин обрушения.

"Я отчетливо слышала, как рушится стена. У нас очень много магазинов, они меняли перегородки и так далее. Все в куче дало такой результат. Открывали магазины, мы подписывали, что не против, не думали, что это произойдет", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что число жертв обрушения дома в Дрогобыче Львовской области возросло до шести человек. Ранее сообщалось о двух погибших.