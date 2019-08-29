Обрушение дома в Дрогобыче: стало известно о первых задержаниях

В Дрогобыче Львовской области в рамках расследования дела об обрушении жилого дома сотрудники полиции задержали двух работников коммунального предприятия.

Об этом сообщает канал "Оперативный УКР" в Telegram.

Так, были задержаны 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, местные жители, работники коммунального предприятия.

Ранее правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.270-1 УК Украины (умышленное повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность). Виновникам грозит от 5 до 20 лет лишения свободы по совокупности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с рассказом о трагедии в Дрогобыче жительницы обрушившегося дома. Она заявила, что замечала треск и деформацию стен дома за несколько дней до трагедии.