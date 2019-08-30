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Обмен пленными с Россией: в сети раскрыли новые детали процедуры

пятница, 30 августа 2019, 00:03
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Российские власти отпустят украинских пленных, в том числе и моряков, продолжить заключение в тюрьме на родине.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Отмечают, что 29 августа в СИЗО "Лефортово" были собраны 30 граждан Украины, которые являются военнопленными в России. В частности, среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, а также Евгений Панов, которых "предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян".

В свою очередь, уголовное дело, которое открыто в РФ в отношении 24 украинских моряков, может быть отправлено в Украину. При этом часть украинцев от участия в обменной операции отказалась.

В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет "за терроризм", хотя в "Лефортово", по официальным данным, уже находится украинец Александр Кольченко, которого приговорили к 10 годам.

"Из новых фамилий правозащитникам в тюрьме назвали две - Романа Сущенко, журналиста, получившего 12 лет за шпионаж, и Евгения Панова, которому назначили за диверсии в Крыму 8 лет", - пишут росСМИ.

Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея, задержанного в Крыму в 2016 году вместе с Евгением Пановым и приговоренного к 6,5 года колонии, сообщила, что ее муж участвовать в обмене не будет.

"По одному делу проходили, а освободят, по слухам, одного (Панова, - ред.)", - отметила она.

Осужденный на пять лет колонии строгого режима по другому делу Дмитрий Штыбликов удерживается в ИК №6 в Омске и в Москву его также не доставляли, сказал его брат Алексей, звонивший ему накануне.

По данным источника издания, предполагается, что основную часть заключенных, которых Россия планирует отправить в Украину, составят моряки, взятых в плен после событий в Керченском проливе.

Также в издании подчеркнули, что поступило несколько обращений об обмене Сенцова со стороны родственников и адвокатов режиссера, однако им ход не дали, признав незаконными.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 29 августа, появилась информация, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево, что может свидетельствовать о начале процедуры обмена пленными.

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