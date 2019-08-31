День авиации Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

31 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День авиации Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

31 августа в нашей стране отмечают важный праздник - День авиации. Дата празднования смещается каджый год, ведь она назначена на последнюю субботу лета.

Праздник был установлен указом президента 16 августа 1993 года. Сделано это было в поддержку инициативы авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск, Национальной гвардии и работников авиационной промышленности и транспорта.

В этот день поздравляют всех причастных к этой нелегкой сфере. Также многие учреждения проводят форумы, лекции и другие тематические встречи. В некоторых городах проводят праздничные мероприятия, концерты, фестивали, выставки и кинопоказы. Несмотря на то, что праздник является официальным, дополнительного выходного в этот день в Украине нет.

День авиации Украины: поздравления в стихах и прозе

***

В Украине

Самолеты,

Водят лучшие

Пилоты!

Всех, кто

В небе,

Поздравляем,

Еще выше

Взмыть желаем!

***

Авиация - это неба просторы,

Это легкость раскрытых крыл,

Это из-за погоды споры,

Это дома надежный тыл.



И красивая форма пилотов,

И изящество стюардесс,

И уют, и комфорт полетов,

И все плюсы, что в небе есть.



Пусть вас Бог хранит за работу,

За надежность и мастерство,

Пусть страна проявит заботу

В благодарность за мужество!

***

Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.



Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

***

***

Ты в небе чувствуешь себя свободно,

За Родиною сверху бдишь.

Полеты совершаешь превосходно,

Как птица сверху вниз на нас глядишь.



Ты принимай сегодня поздравления.

"День авиации" - ведь этот праздник твой.

И пусть преградам всем на удивление,

Удача будет навсегда с тобой!

***

Авиация страны родной

Отмечает нынче профессиональный праздник,

Праздник этот - авиации родной,

Где работает героев много разных.

Пусть страна спокойно отдыхает -

Авиация все время на чеку,

А в свой праздник - поздравок читает,

И благодарит за это всю страну.

***

С Днем авиации сегодня

Вас поздравляю от души,

Пусть покорятся вам просторы,

Красивы будут виражи.



Побед вам новых я желаю,

Пусть будет счастлива семья,

Чтоб ангел вас хранил в полете

Желаю нынче вам, друзья.

***

***

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник - день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

***

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда - чистого неба, мощных машин!

***

Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полёт проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

***

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