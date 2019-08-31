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День авиации Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

суббота, 31 августа 2019, 08:00
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31 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День авиации Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

31 августа в нашей стране отмечают важный праздник - День авиации. Дата празднования смещается каджый год, ведь она назначена на последнюю субботу лета.

Праздник был установлен указом президента 16 августа 1993 года. Сделано это было в поддержку инициативы авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск, Национальной гвардии и работников авиационной промышленности и транспорта.

В этот день поздравляют всех причастных к этой нелегкой сфере. Также многие учреждения проводят форумы, лекции и другие тематические встречи. В некоторых городах проводят праздничные мероприятия, концерты, фестивали, выставки и кинопоказы. Несмотря на то, что праздник является официальным, дополнительного выходного в этот день в Украине нет.

День авиации Украины: поздравления в стихах и прозе

***

В Украине
Самолеты,
Водят лучшие
Пилоты!
Всех, кто
В небе,
Поздравляем,
Еще выше
Взмыть желаем!

***

Авиация - это неба просторы,
Это легкость раскрытых крыл,
Это из-за погоды споры,
Это дома надежный тыл.

И красивая форма пилотов,
И изящество стюардесс,
И уют, и комфорт полетов,
И все плюсы, что в небе есть.

Пусть вас Бог хранит за работу,
За надежность и мастерство,
Пусть страна проявит заботу
В благодарность за мужество!

***

Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.

***

***

Ты в небе чувствуешь себя свободно,
За Родиною сверху бдишь.
Полеты совершаешь превосходно,
Как птица сверху вниз на нас глядишь.

Ты принимай сегодня поздравления.
"День авиации" - ведь этот праздник твой.
И пусть преградам всем на удивление,
Удача будет навсегда с тобой!

***

Авиация страны родной
Отмечает нынче профессиональный праздник,
Праздник этот - авиации родной,
Где работает героев много разных.
Пусть страна спокойно отдыхает -
Авиация все время на чеку,
А в свой праздник - поздравок читает,
И благодарит за это всю страну.

***

С Днем авиации сегодня
Вас поздравляю от души,
Пусть покорятся вам просторы,
Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,
Пусть будет счастлива семья,
Чтоб ангел вас хранил в полете
Желаю нынче вам, друзья.

***

***

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник - день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

***

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда - чистого неба, мощных машин!

***

Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полёт проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

***

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