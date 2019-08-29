Курорт Кирилловка накрыл мощный шторм: опубликованы видео

На популярном среди украинских туристов курорте Кирилловка (Запорожская область) разбушевался сильный шторм, а очевидцы сняли его на видео.

Об этом сообщает ресурс Gazeta.zp.ua.

В Кирилловке пляжи уже практически пустые, а отдыхающих становится все меньше. Тем не менее, температура воды достигает 24 градусов. Но ни смотря на это, море сильно штормит. Поднимаются они достаточно сильно, что не дает отдыхающим купаться.

Отмечается, что высокие волны смывают пляжи. Кадры разместили в сети.

Напомним, ранее в сети показали яркие фотографии с одного из самых популярных курортов Украины - поселка Кирилловка Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", в Кирилловке Запорожской области активисты зафиксировали, как сотрудники баз отдыха сливают нечистоты прямо в море.