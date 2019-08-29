Люди впадают в кому: на курорте Кирилловка фиксируют странные случаи с туристами

На популярном украинском курорте Кирилловка Запорожской области начали фиксировать странные инциденты: здесь находят молодых мужчин в состоянии комы.

Как пишет местная пресса, такие случаи происходили на курорте в последние несколько дней.

Так, 24 и 25 августа в одну из местных больниц доставили троих пострадавших от неизвестного вещества.

Анализы показали, что только у одного из госпитализированных в крови был алкоголь, остальные два были полностью трезвыми.

После того, как мужчины получили медицинскую помощь, они не смогли вспомнить события, которые с ними происходили до момента потери сознания. Все трое во время инцидентов лишились денег и ценных вещей.

Полиция начала расследование странных происшествий на курорте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пляжи в аннексированном Крыму поражают своей пустынностью и отсутствием туристов, даже несмотря на то, что время для отдыха еще вполне подходящее.