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Прощай, лето: появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета

воскресенье, 01 сентября 2019, 01:37
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В конце летнего сезона появилось красочное видео курорта Кирилловка в Запорожской области, снятое с высоты птичьего полета.

Запись разместили 30 августа на YouTube.

"Аэросъемка курорта Кирилловка: Федотова коса, Азовское море, Утлюкский лиман, село Степок, Бирючий остров, Приазовский национальный природный парк. Вот какой он отдых в Кирилловке 2019 с высоты птичьего полета. Кирилловка – это популярный курорт на берегу Азовского моря в Запорожской области, Украина. Посмотри как выглядит Кирилловка с квадрокоптера", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, в августе на побережье Азовского моря в Кирилловке пляжи атаковали огромные и некогда редкие для этих мест медузы-корнероты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей в оккупированной Ялте и в Кирилловке.

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Раздел: Общество
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Пляжи Кирилловки в последний день лета

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