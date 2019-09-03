Реформы и научное развитие детей: Светличная рассказала об образовательных проектах в Харьковской области

Министерство науки и образования Украины признало Харьковскую область одним из лидеров по подготовке 1-х классов к началу учебного года по стандартам Новой украинской школы. Кроме того, согласно рейтингу Кабинета министров, Харьковская область четвертый год подряд занимает лидирующее место в Украине по качеству и доступности образовательных услуг.

Об этом говорится в сообщении Харьковской ОГА.

В день начала учебного года для более 500 тысяч студентов и школьников, среди которых - 25 тысяч первоклассников, в Харьковской области прошли нестандартные праздники, не похожие на традиционные линейки. Так, например, в Мерефянской ОТГ, дети собрались на главной площади, где строили символичные ступеньки к Новой украинской школе, участвовали в интерактивных конкурсах и в непринужденной обстановке знакомились с школьной жизнью.

В городе Изюм также отказались от скучного формата, и каждая школа была вольна выбирать в каком виде встретят первый учебный день ее ученики и педагоги.

Глава области Юлия Светличная подчеркнула: развитие образования и в дальнейшем будет оставаться одним из главных приоритетов для руководства области.

"В этом году планируем внедрять новые образовательные проекты в Харьковской области. Для этого общаемся с общественностью и вузами, чтобы объединить общее среднее образование и высшую школу. Продолжим искать талантливых детей и предоставлять им возможности еще в школе выбрать тот вуз, в который они стремятся поступить. Мы особое внимание уделяем научному развитию детей, в том числе защите работ МАН, сотрудничаем с вузами, чтобы больше информации предоставить тем детям, которые стремятся к тому, чтобы стать выдающимися учеными", - отметила руководитель ХОГА.