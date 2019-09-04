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Крыму остается только завидовать: появилось свежее видео курорта Кирилловка

среда, 04 сентября 2019, 19:18
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На популярном украинском курорте Кирилловка, несмотря на конец лета, туристы не покидают пляжи, наслаждаясь бархатным сезоном.

Соответствующие кадры осенней Кирилловки опубликовал на видеоресурсе YouTube блогер Вадим Терещенко.

Понятное дело, что пришедшая осень внесла свои коррективы, резко уменьшив количество отдыхающих на пляжах популярного курорта. Но туристов все равно остается больше по сравнению с количеством отдыхающих на пляжах аннексированного Россией Крыма, где и такого количества курортников нельзя было увидеть даже в летние месяцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на материковой Украине.

Также в сети поделились показательными фото пляжей в Крыму в начале сентября, которые напоминают безлюдную песчаную пустыню.

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