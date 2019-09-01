RU  UA  EN

воскресенье, 1 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 сентября

12:13
Под Днепром водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО: опубликованы фото
11:44
Сезон продолжается: опубликованы свежие фото пляжей на курорте Кирилловка
11:36
Известный гонщик погиб в результате чудовищной аварии: опубликовано видео
11:20
"Заморозка" военной помощи США Украине: появилось важное заявление
11:03
Украине еще улыбается лето: синоптик дала прогноз погоды на 2 сентября
10:38
Лидер сборной Украины забил красивый гол в английской Премьер-лиге: опубликовано видео
10:37
В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию": фото
10:12
Мать погибшего бойца АТО в день рождения сына родила ребенка: сеть растрогали история и фото
10:12
Радость, но не для всех: День знаний 1 сентября показали меткими фотожабами
09:43
Посмотреть в глаза: Зеленский рассказал, о чем планирует говорить с Трампом
09:37
Это как рафаелло... вместо тысячи слов: реакция фанатов на победу Ломаченко
09:26
Появились имена и фото всех бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в августе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сезон продолжается: опубликованы свежие фото пляжей на курорте Кирилловка

воскресенье, 01 сентября 2019, 11:44
переглянути новину українською
Фото: РИА Мелитополь

Пляжи популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области, несмотря на конец лета, полны туристами. Курортники продолжают наслаждаться бархатным сезоном.

Этому свидетельствуют фото, которые опубликовало издание РИА Мелитополь.

Отмечается, что несмотря на холодные ночи, температура воды достигает 23 градусов тепла. В центре курортного поселка все также работают кафе, рынок.

1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета.

Также в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

Кроме того, появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь

Жара +32: синоптики дали прогноз на начало осени

Мы находились под постоянным огнем русских, - генерал Думанский о боях под Иловайском

Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: