Сезон продолжается: опубликованы свежие фото пляжей на курорте Кирилловка

Пляжи популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области, несмотря на конец лета, полны туристами. Курортники продолжают наслаждаться бархатным сезоном.

Этому свидетельствуют фото, которые опубликовало издание РИА Мелитополь.

Отмечается, что несмотря на холодные ночи, температура воды достигает 23 градусов тепла. В центре курортного поселка все также работают кафе, рынок.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета.

Также в сети были опубликованы снимки шторма на пляжах Кирилловки Запорожской области. По опубликованным кадрам можно заметить, что волны поднимаются слишком сильно и это не дает купаться отдыхающим.

Кроме того, появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета.