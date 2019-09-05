Принятие законов в новой Раде показали меткой карикатурой

В сети была опубликована меткая карикатура на депутатов нового созыва Верховной Рады.

Рисунок был опубликован на канале в Telegram блогера Романа Шрайка "Министерство П".

На карикатуре изображена группа людей, которые с интересом разглядывают разбросанные по полу документы. Также в правом верхнем углу надпись "депутаты рассматривают законопроект".

"Тем временем в комитетах Верховной Рады", - подписал карикатуру блогер.

Таким образом автор канала высмеял отсутствие опыта у новых народных избранников, в частности, в президентской политической силе "Слуга народа".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.