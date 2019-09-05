Строят через "одно место": в сети показали печальное фото, сделанное возле метро в Киеве

В Киеве возле метро установили "пандус" для людей с инвалидностью, по которому невозможно воспользоваться.

Об этом сообщается в публикации на канале Kyiv Live в Telegram.

Также автор публикации передал разговор со строителями "пандуса". Они отметили, что установили указанную конструкцию только для "бумаг".

"- Приветствую! А что это вы тут строите?

- Как что? Пандус!

- Да он же не соответствует нормам, им невозможно будет нормально пользоваться!

- Я вас прошу, у нас инвалиды дома сидят. Это же для бумаг", - процитировал автор на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове соседи подали в суд на спортсменку-паралимпийку, которая настаивала на установке пандуса в своем доме. Девушка с инвалидностью, которая передвигается на коляске, собралась установить пандус для спуска из подъезда, а жители первого этажа возмутились, заявив, что это уменьшит стоимость их квартир.