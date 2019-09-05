"Замахнулись" на Таиланд: Россия отметилась наглой кражей, опубликовано фото

Россия разметила на своем буклете мост Бангкока (столица Таиланда), выдав его за свой.

Об этом сообщают на странице Vіtаuskаs в Twitter.

"На экономическом форуме во Владивостоке страна-фейк разместила на буклетах мост Рамы IX в Бангкоке", - написали в сети и опубликовали фото.

Для сравнения в интернете также разместили снимки настоящих российских мостов. В сети отметили, что россияне почему-то их не напечатали на своих буклетах. Очевидно, причина этого плачевное состояние мостов, которое может привести в ужас.

Как сообщал "Апостроф", в Сочи (Россия) прошел мощный ливень, в результате чего обрушился мост.

Также в России рухнул новый мост, открытие которого было запланировано на начало года.