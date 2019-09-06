Чем снимает стресс Зеленский: эксклюзивное фото

В машине у президента Украины Владимира Зеленского нашли упаковку таблеток, похожую на успокоительное лекарство.

Фото опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, у главы государства в авто заметили и сфотографировали упаковку, похожую на успокоительное средство от стресса и нервов Глицесед.

Отметим, что основные показания к применению препарата являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения.