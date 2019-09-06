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Чем снимает стресс Зеленский: эксклюзивное фото

пятница, 06 сентября 2019, 11:18
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В машине у президента Украины Владимира Зеленского нашли упаковку таблеток, похожую на успокоительное лекарство.

Фото опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, у главы государства в авто заметили и сфотографировали упаковку, похожую на успокоительное средство от стресса и нервов Глицесед.

Отметим, что основные показания к применению препарата являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения.

Лекарство рекомендуется для проведения комплексного лечения церебральных расстройств, состояний после черепно-мозговых травм, инсульта, отравления алкоголем, снотворными и нейролептиками.
Как сообщал "Апостроф", в сети бурно обсуждают странный ляп на фото президента Украины Владимира Зеленского, "морщины" пиджака которого выдают якобы наличие бронежилета под ним.

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