Чем снимает стресс Зеленский: эксклюзивное фото

В машине у президента Украины Владимира Зеленского нашли упаковку таблеток, похожую на успокоительное лекарство.
Фото опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Так, у главы государства в авто заметили и сфотографировали упаковку, похожую на успокоительное средство от стресса и нервов Глицесед.
Отметим, что основные показания к применению препарата являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения.