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Журналисты рассказали о скандальном бизнесе семьи чиновника Нацполиции Шевцова

пятница, 06 сентября 2019, 19:11
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Заместитель главы ликвидированного департамента Нацполиции и фигурант многочисленных журналистских расследований Евгений Шевцов претендует на должности в новых структурах МВД даже несмотря на многочисленные расследования об его участии в игорном бизнесе и отмывании средств через РФ и оккупированные территории.

Об этом сообщается в статье "Апострофа": "Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик".

Так, Шевцова узнали после фиктивного конкурса на должность руководителя управления ГБР. Было выявлено, что он финансово "поддерживал" бизнес членов комиссии по назначениям в бюро.

В августе 2017 года он получил должность замначальника Главного управления Нацполиции.

Следует отметить, что практически все имущество – и недвижимость и авто и оружие, зарегистрированы в семье Шевцовых на супругу – Елену Дегрик. У нее же супруг начинал свою карьеру в должности коммерческого директора "Финансовой компании "Леогейминг Пей". Относительно фирмы Дегрик, журналисты выявили, что фактически она работает с запрещенными в Украине онлайн-казино.

В 2015 году в сети появилось расследование, что "Леогейминг Пей" выводит средства через оккупированные территории Донбасса, однако уголовное производство по этому факту не было запущено. В 2018 году Алена Дегрик фигурировала в одном производстве с собственником казино "Пари-матч" Евгением Швиндлерманом. По версии следствия, под брендом "Пари-матч" работало виртуальное казино, которое выводило средства (до 350 млн долларов в год) "в направлении России и офшоров".

В апреле 2019 года ГБР получило доступ к счетам ООО "Бизнес Ритейл Груп" Шевцова, компанию подозревают в отмывании денег. Было выявлено, что в бизнесе задействована теща Евгения Шевцова Лилия Потоня, которая владеет долей в трех компаниях: 100% в МП "СЕВІ" (аренда недвижимости), 30% в ООО "Астерикс Протект" (покупка и продажа недвижимости), 50% в ООО "Бритиш Энтерпрайз" (продажа авто).

Следует отметить, что после публикации серии журналистских материалов о семейном бизнесе Евгений Шевцов начал масштабную кампанию по зачистке информпространства от негатива и давлению на СМИ и потратил на это около 200 тысяч долларов. Издание "Апостроф" также получило судебный иск в свой адрес из-за публикаций о нелегальном бизнесе Шевцова.

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