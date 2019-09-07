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Адвокат освобожденных из плена РФ моряков сделал важное заявление

суббота, 07 сентября 2019, 21:29
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Адвокат освобожденных из плена в России моряков Николай Полозов считает, что Россия вернет захваченные корабли Украине.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Сейчас идут процедуры по возвращению Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы, - ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- пояснил Полозов.

По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут.

"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал Полозов.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября в "Борисполе" встречали самолет с украинскими заключенными из России. Первым, кто пожал руку освобожденным, был президент Украины Владимир Зеленский.

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