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Пари с президентом: мэр Днепра показал отремонтированный мост, фото и видео

суббота, 07 сентября 2019, 19:05
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7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли центральный мост, про что ранее поспорили мэр города Борис Филатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает городской голова Днепра на своей странице в Facebook.

Отремонтировав мост до 14 сентября мэр Днепра выполнил условия пари с президентом.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю", - написал Филатов.

Кроме того, на мосту появилась инсталляция, символизирующая "кресло мэра", созданное из арматуры. По словам главы Днепра, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с городским головой Днепра Борисом Филатовым, что тот уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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