Когда ты никому не нужен: появилась мощная фотожаба на обмен пленными

В интернете высмеяли обмен российскими пленными с Украиной.

Фотожабу разместил в сети блогер и журналист Алексей Голобуцкий в Tekegram.

"Когда ты нах никому не нужен - тебя встречает разве что Скабеева и Соловьев (на фото видно Киселева - ред.)", - подписал он картинку. Также показал фото встречи задержанного в Украине главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. Его, как и военнопленных украинцев, встречали в аэропорту, только в его стране - в РФ.

Как видно на фото, из встречающих были лишь российские журналисты и пропагандисты - скандальная телеведущая Ольга Скабеева и журналист-наемник Кремля Дмитрий Киселев.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Марк Фейгин назвал имена украинских политзаключенных, которых включили в обмен между Украиной и Россией.