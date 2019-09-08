Умерла жизнь: сеть впечатлило свежее фото из Крыма

В сети показали фото пустынного оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Снимок сделали в курортном поселке Оленевка. На камеру запечатлели завораживающий бархатный закат. Однако, как и весь летний сезон, туристов на фотографии практически нет. Одинокими стоят столы и стулья, а рядом видно пляж, где также мало людей.

Отметим, что до аннексии полуострова в это время там отдыхало много людей. Они наслаждались еще летней погодой и теплым морем.

Как сообщал "Апостроф", в интернете одним фото показали, как обстоят дела с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму в начале сентября, который считается "бархатным" сезоном.