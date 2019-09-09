Украинский моряк после плена сделал красивый подарок любимой девушке: фото

Один из освобожденных из плена украинских моряков, Андрей Эйдер, сделал своей девушке свадебное предложение.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сделал предложение", – написал он и сфотографировал кольцо на безымянном пальце Марии (так зовут девушку).

Сама девушка рассказала журналистам, что моряк планировал сделать предложение любимой как только выйдет из самолета, но та не успела приехать в аэропорт.

"В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь – и он сделал предложение уже там. Говорит: "Будешь моей женой?". Я говорю: "Буду, куда я денусь", – говорит Мария.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября в Украину в рамках обмена пленными с Россией вернулись 35 узников Кремля – в том числе 24 моряка, захваченных в Керченском проливе в 2018 году.