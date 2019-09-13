Скоро пригодятся: сети с юмором обсуждают видео турнира палачей в России

На Урале (Россия) прошел турнир казаков, который высмеяли в сети, назвав турниром палачей.

Видео соревнований опубликовано на YouTube.

В турнире приняли участие примерно полтора десятка человек. Казаки, организовавшие турнир, занимаются реконструкцией исторических событий времен Ивана Грозного, в частности, захватом Сибири Ермаком.

В сети тут же стали комментировать событие.

"Уральское казачество теперь, вполне законно, может претендовать на брэнд - "казачье палачество", "Уже просто необходим Робин Гуд", "Осталось только поиграть в зачистку свидетелей (исполнителей) в нашей стране так тоже веселились", "Очень даже неплохая работа. Как говорится, работа на воздухе, работы с людьми", "Чукотские казаки, чем ответите?" – комментируют турнир в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли прошедший в РФ турнир за здравие Путина.