Везде решетки: в сети показали отремонтированный автовокзал в Крыму, видео

В сети показали и пожаловались на отремонтированный оккупантами автовокзал в аннексированном Севастополе (Крым).

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Зоопарк(зачеркнуто) автовокзал Севастополя. Очень рекомендую посмотреть. Мечтающим телепузикам особенно. С 50 секунды интересно", - написала она и опубликовала видео.

На кадрах показан вокзал, который огражден решетками и похож на закрытый объект строгого режима пропуска.

"В Севастополе обновили автовокзал. В самом здание автовокзала общественного туалета никогда не было. Туалет на улице на загороженной территории. А чтобы попасть в туалет нужно иметь билет на автобус. Охраняют автовокзал сотрудники какой то фирмы "Борс". Создалось впечатление - зона строгого режима, а не автовокзал", - описали увиденное в видеозаписи.

Как сообщал "Апостроф", в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту из оккупированного Крыма произошла авария: один человек погиб, еще один пострадал.