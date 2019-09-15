Можно немного погреться: синоптик анонсировала кратковременное потепление, карта

В понедельник, 16 сентября, в Украину придет кратковременное потепление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"16 сентября в Украине температура воздуха проснется после выходных, подскочит до +23+28 градусов, разве на западе будет более степенной, +19+23 градуса… Дождей в понедельник не будет, солнце и белые облака", - отметила она.

По словам Диденко, ожидается порывистый северо-западный ветер.

"В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около +23 градусов. Во вторник подойдут облака, периодические дожди и понижение температуры воздуха", - подчеркнула синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в Украину придут две волны похолодания и новые дожди. Так, циклон, который принесет с собой дожди, придет с 17 сентября. Вторая волна похолодания - с 27 по 28 сентября.