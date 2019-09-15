RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

19:34
В Киеве произошло опасное ДТП с переворотом: опубликованы фото и видео
19:06
Представились сотрудниками спецслужб: в Польше задержали украинцев-контрабандистов, фото
19:02
Участников прайда в Харькове забросали яйцами: фото
18:55
Динамо серьезно опозорилось в чемпионате Украины: видеообзор
18:35
Херсонес превращают в свалку: появились грустные фото из Крыма
18:06
В Харькове толпа парней жестоко избила подростка из-за участия в прайде: опубликовано видео
17:38
В Украине устроили масштабную акцию в поддержку животных: опубликованы фото
17:13
В Киеве вспыхнул мощный пожар: первые подробности и кадры с места
16:59
Под Николаевом супруги совершили жуткое самоубийство, оставив сиротами детей: детали трагедии
16:37
Должности главы КГГА не будет: у Зеленского анонсировали громкие реформы
16:28
Больше денег на дороги и меньше дотаций: раскрыты детали бюджета Украины на 2020 год
15:55
Баллотировалась в мэры: всплыли интересные детали о женщине, которая устроила "шоу" с копами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Можно немного погреться: синоптик анонсировала кратковременное потепление, карта

воскресенье, 15 сентября 2019, 13:30
переглянути новину українською

В понедельник, 16 сентября, в Украину придет кратковременное потепление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"16 сентября в Украине температура воздуха проснется после выходных, подскочит до +23+28 градусов, разве на западе будет более степенной, +19+23 градуса… Дождей в понедельник не будет, солнце и белые облака", - отметила она.

По словам Диденко, ожидается порывистый северо-западный ветер.

"В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около +23 градусов. Во вторник подойдут облака, периодические дожди и понижение температуры воздуха", - подчеркнула синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в Украину придут две волны похолодания и новые дожди. Так, циклон, который принесет с собой дожди, придет с 17 сентября. Вторая волна похолодания - с 27 по 28 сентября.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Самурайские мечи, ДНК Гоголя и галушки с языком: как провести уик-энд в Полтаве

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: