Ринат, беги: в сети показали новое лицо пропаганды боевиков ДНР

Боевики так называемой ДНР назначили своего нового "официального представителя", которым стал пропагандист Ринат Айгистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер, офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Басурин и компания уже выпили столько бояры и съели грибочков при сведении "боярышник ньюз", что здоровье уже не то и решили подтянуть молодежь", – с сарказмом пишет о новом назначении блогер.

По информации сайта "Миротворец", Ринат Айгистов родился в Донецке. Ранее работал ведущим и редактором пропагандистской радиостанции "Комета".

В сети присоединились к насмешкам над пропагандистами боевиков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", так называемого министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.