Главарь ДНР сделал скандальное заявление о будущем Донбасса: видео и реакция сети

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин планирует соединение Донбасса с Россией.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Пушилин заявил, что интеграция ОРДЛО с Российской Федерацией полностью соответствует Минским соглашениям. Он добавил, что самопровозглашенная республика уже работает в данном направлении.

Тем временем пользователи сети высказали свое мнение о ситуации и заявлении главаря боевиков.

Напомним, в сети бурно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского про закон об особом статусе Донбасса, более известный как "формула Штайнмайера".

Как сообщал "Апостроф", если Украина полагает, что, соглашаясь на условия президента Российской Федерации Владимира Путина, сможет провести независимые выборы с международными наблюдателями, с миротворцами на Донбассе - это иллюзия.