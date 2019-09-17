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Гробовая тишина и разруха: появились грустные фото и рассказ о жизни в Донецке

вторник, 17 сентября 2019, 23:28
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В сети показали свежие фото опустевшего и печального оккупированного боевиками Донецка.

Их выложил в Twitter блогер под ником N1CK1409.

"Побывал сегодня в р-не Аэропорта, а именно на Путиловском мосту", - написал он под снимками.

По его словам, перед ним "предстала страшная картина и непередаваемое чувство беспокойства из-за гробовой тишины и звуков проезжающих вдалеке машин".

Донецк:свежие фото (часть 1)
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Донецк:свежие фото (часть 1)
1 / 1
Донецк:свежие фото (часть 1)
1 / 1
Донецк:свежие фото (часть 1)
1 / 1

Кроме того, блогер смог побывать и на "Донбасс-Арене".

"Видел рабочих с мешками под билетной кассой, печально это все. Много фотографий сделать не удалось из-за погоды и прямого вопроса "чо тут забыл"? – написал он, утверждая, что "фотографии с разобранными ступенями - не фейк".

Донецк:свежие фото (часть 2)
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Донецк:свежие фото (часть 2)
1 / 1
Донецк:свежие фото (часть 2)
1 / 1
Донецк:свежие фото (часть 2)
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Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке.

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