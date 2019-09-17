Сумасшедшие в Раде: появились новые жесткие фотожабы на заявление Богдана

Пользователи сети поделились новой порцией фотожаб по поводу заявления главы Офиса президента Андрея Богдана, что в президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде есть "сумасшедшие, психически больные люди".

Так, соотвествующие картинки появились на страницах популярных пабликов и блогеров в Facebook.

В частности, на одной из таких изображен кот, который якобы шокирован заявлением главы президентской канцелярии. На другой – слова Богдана обыгрываются жизненной ситуацией, а третья описывает курс развития государства под руководством неопытных и "психически нездоровых" депутатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети кадром из классического фильма показали, как предположительно может выглядеть партийный съезд.