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Чиновник Нацполиции оказывает давление на IT-компании в пользу бизнеса супруги – расследование СМИ

пятница, 20 сентября 2019, 14:56
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Правоохранители под руководством заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгения Шевцова систематически осуществляют атаки на IТ-предприятия и парализуют бизнес конкурентов жены Шевцова - Елены Дегрик.

Об этом сообщила программа "Стоп Коррупции", передают "Украинские новости".

В качестве доказательства журналисты приводят показания одного из IТ-предпринимателей, у которого изъяли имущество и сбережения в 17 млн гривен. Он говорит, что во время работы над проектом, который вызвал интерес полиции, с ним связывались люди от Евгения Шевцовf и его жены.

Компания "Леогейминг пей", принадлежащая Дегрик, принимает платежи за компьютерные онлайн-игры вроде World of Tanks. Однако, по информации СМИ, она фактически сотрудничает с запрещенными в Украине онлайн-казино. Летом прошлого года Елена Шевцова и владелец "Пари-Матч" Евгений Швиндлерман стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, под брендом "Пари-Матч" работало виртуальное казино, оно выводило наличные в направлении России с помощью "Леогейминг Пей". Есть уголовные производства в отношении компаний Дегрик, ее обвиняли в выводе средств на территорию РФ.

В июле 2018 Шевцов выиграл конкурс на должность руководителя 1-го управления организации досудебных расследований в ГБР. Как утверждают СМИ, голосование за кандидатуру Шевцова оказалось фикцией, поскольку его фамилия была в заранее согласованном списке победителей, который попал в прессу.

"Судя по декларации, жене Шевцов обязан буквально всем. Из своего у него только охотничье ружье. На жену оформлены 2 квартиры, нежилая недвижимость в Киеве, земельный участок и дом в Бориспольском районе, внедорожник Range Rover, цене от 2,2 млн грн", - говорится в сюжете.

Авторы программы утверждают, что Евгений Шевцов стоял не только за наездами на айтишников, но и оказывал давление на журналистов. На это обратило внимание посольство США в Украине. В соцсетях были опубликованы видео автомобилей, недвижимости и ресторанов семьи Шевцовых. Автор видео Денис Иванов утверждает, что за публикацию его семью преследовали, а у отца провели обыски. Авторы публикаций о Шевцове постоянно наталкиваются на судебные иски. Последней жертвой оказался адвокат отца Дениса Иванова Маси Найем. 2 сентября Шевцов подал на него в суд за клевету, аналогичный иск подает его жена Елена.

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