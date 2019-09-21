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В сети показали атмосферные фото пасмурного осеннего Крыма

суббота, 21 сентября 2019, 21:40
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В сети опубликовали фотографии осенней пасмурной погоды в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Осень пришла и на полуостров, где она проявилась дождями и затянутым тучами небом. Осадки прошли в городе Ялта, где также закончился пляжный сезон.

В субботу днем, 21 сентября, там была температура воздуха 13 градусов тепла, а воды - 16 градусов.

На фото можно увидеть, как все серо и грустно, но очень атмосферно. Люди ходят с зонтиками и в дождевиках.

Как сообщал "Апостроф", оккупационная российская власть Крыма забрала очередной пляж у жителей полуострова. Там оградили решеткой еще один кусок прибережной пляжной зоны. На заборе поставили таблички, что вход и купание запрещены.

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