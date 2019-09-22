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Не хватает Богдана вместо Крупской: сеть повеселила забавная фотожаба с Зеленским

воскресенье, 22 сентября 2019, 08:00
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Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с лидером большевиков Владимиром Лениным.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

Лицо Зеленского присоединили к фотографии Ленина на инвалидной коляске, сделанной незадолго до смерти "вождя мирового пролетариата".

Многие комментаторы присоединились к шуткам по поводу Ленина и Зеленского: "И ещё Богдана вместо Крупской не хватает", "Владимир Второй", "Дедушка ЗеЛенин".

Впрочем, некоторые не одобрили подобные шутки.

"Правила фейсбука не поддерживают насмешки над инвалидностью людей, если вы не в курсе", "Это уже перебор. Когда такой манной каши через край, то уже тошнит", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети появилась фотожаба.

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