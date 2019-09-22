Под Днепром пьяная компания попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

В ночь на воскресенье, 22 сентября, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП: автомобиль "Москвич" под управлением нетрезвого водителя врезался в дерево, один человек погиб.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".

Кроме водителя в салоне находились пассажиры, пострадали все, погибла женщина-пассажир.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Владимира Терещенко в Терновском районе. Компания уезжала из местного кафе. По предварительной информации, уже там водитель был пьян. Его спутники также были нетрезвыми. Известно, что шофёра пытались остановить и не дать сесть за руль местные таксисты. Но мужчина всё же решил ехать.

В дерево он врезался недалеко от этого же кафе. "Москвич" выехал на обочину, и автомобиль врезался в дерево. Машина после удара осталась полностью смятой.

Женщина, пострадавшая в аварии, скончалась утром в больнице в операционной. У неё было кровоизлияние в мозг и кома. Ей был 31 год. Как стало известно, за рулём "Москвича", который врезался в дерево, был её муж.

Сам 36-летний шофёр сейчас находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов и разорвано лицо. В лечебнице у него определили сильную алкогольную интоксикацию.

Ещё один пассажир автомобиля также находится в больнице на лечении. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 21 сентября, в Одесской области произошла смертельная авария с маршруткой и грузовиком, погибло девять человек.