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На популярном российском курорте внезапно выпал снег: фото и видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 08:27
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Фото: funsochi/Instagram

В субботу, 7 сентября, в Сочи (Россия) внезапно выпал снег.

Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv, а в сети публикуют фото и видео.

Стоит отметить, что так рано первый снег выпадал здесь 30 лет назад. Сам курорт располагается на высоте 2050 метров над уровнем моря.

Так, ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области в конце июня.

Кроме того, в апреле выпал снег под Тернополем.

Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.

Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.

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Раздел: Мирэкс-СССР
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