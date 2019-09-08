На популярном российском курорте внезапно выпал снег: фото и видео

В субботу, 7 сентября, в Сочи (Россия) внезапно выпал снег.

Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv, а в сети публикуют фото и видео.

Стоит отметить, что так рано первый снег выпадал здесь 30 лет назад. Сам курорт располагается на высоте 2050 метров над уровнем моря.

Так, ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области в конце июня.

Кроме того, в апреле выпал снег под Тернополем.

Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.

Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.