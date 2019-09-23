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"Формулу Штайнмайера" по Донбассу высмеяли меткой карикатурой

понедельник, 23 сентября 2019, 08:17
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В интернете меткой карикатурой высмеяли так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Автором рисунка является карикатурист Андрей Петренко, который и разместил изображение на своей странице в Twitter.

Так, на карикатуре изображен человек, пишущий и зачеркивающий слова и формулы на доске.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители Украины согласовали в ходе встречи в "нормандском формате" формулировку "формулы Штайнмайера",которая отличалась от той, которую было предложено подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября.

Также в сети опубликовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы не стала подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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