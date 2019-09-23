В сети слили личные телефоны "топ-чиновников" боевиков ДНР: список

В открытом доступе в сети продолжается публикация личных данных "чиновников" так называемой ДНР.

Данные публикует блогер под ником "Фашик Донецкий".

В новых списках оказались сотрудники "министерства образования и науки ДНР", ректоры и деканы некоторых "вузов", продолжающих работу на оккупированной территории, представители пропагандистских СМИ, сотрудники "центрального банка ДНР" и некоторые другие чиновники, которые работают в органах оккупационной власти.

"Мораль. Коллаборанты, помните: мы все про вас знаем, спрятаться или отмазаться не получится. Конец. На сегодня. Но продолжение следует", – пишет блогер.

Напомним, ранее стали известны данные об украинских военных, которые в 2014 году способствовали оккупации Крымского полуострова.

Как сообщал "Апостроф", с августа 2015 года и по настоящее время украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из ДНР и ЛНР. В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.