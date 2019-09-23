Зима приближается: синоптик предупредила украинцев о сильном похолодании и заморозках

Во вторник, 24 сентября, в Украине похолодает, а в некоторых областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В темное время суток в северных, восточных регионах, а также в Полтавской и Черкасской областях температура воздуха опустится до 0-4 градусов. В общем ночью термометры покажут 0...+7 градусов, на юге и западе +6...+13 градусов.

Днем во вторник температура будет колебаться вблизи +10...+16 градусов. В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах - 16-22 градусов тепла.

Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Практчино во всех областях Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве 24 сентября ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0...+2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса. Днем потеплеет до +11...+14 градусов.

Как сообщал "Апостроф", уже в конце октября украинцам следует ожидать третью волну похолодания и первые морозы. Первыми это ощутят жители страны в северных регионах.