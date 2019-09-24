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Новый обмен пленными с Россией: названо количество узников Кремля и раскрыт ход переговоров
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Новый обмен пленными с Россией: названо количество узников Кремля и раскрыт ход переговоров

вторник, 24 сентября 2019, 10:58
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Следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией находится на фазе согласования.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ", ссылаясь на слова Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них - это крымские татары... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что сейчас существуют две площадки, где обсуждается обмен пленными: "Минский формат, президент Украины планирует это сделать также в нормандском формате".

"Думаю, что вся работа, которая ведется с мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", - отметила Денисова.

Как ранее сообщал "Апостроф", переговоры между Украиной и Россией по поводу нового этапа обмена заключенными продвигаются "очень активно".

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