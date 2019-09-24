Скандал вокруг "тайного" разговора Зеленского и Трампа показали меткой фотожабой

В сети высмеяли конфликт, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Речь идет о претензии Байдена к Трампу, который, по мнению первого, говорил "недопустимые вещи" во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, происходящее автор фотожабы показал в виде сцены из детектива про Шерлока Холмса. В ней говорится, что "Трамп и Байден не могут поделить Зеленского".

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса.

Детальнее о визите Зеленского в США читайте в материале "Апострофа": Зеленский прибыл с первым визитом в США: онлайн трансляция и все подробности.