В среду, 25 сентября, в 10 утра в отеле Radisson Blu в Киеве пройдет форум "Украина - Венгрия: на пути к пониманию".

Участие в круглом столе примут: посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгерской Республике (1992-1997, 2006-2010 гг.) Дмитрий Ткач, главный советник МЦПИ Василий Филипчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский; народные депутаты Богдан Яременко, Святослав Юраш, Ирина Верещук, представители Института иностранных дел и торговли (Венгрия) и другие эксперты и гости.

Форум будет посвящен обсуждению ситуации с ухудшением связей Украины с соседними странами.

"Напряжение в политических и социальных связях между двумя странами существенно ухудшило двусторонние отношения и стало чувствительной темой, как для граждан, так и для политических деятелей. Пока кризис в отношениях продолжается, обе страны теряют возможности, поэтому неотложной является выработка стратегии добрососедских отношений. События, происходящие на региональном уровне, могут стать основой для дальнейшей дестабилизации ситуации. Поэтому переосмысление добрососедства и выработки нового подхода для создания партнерских отношений между Украиной й и Венгрией является насущной задачей во избежание дальнейшего противостояния и создание благоприятного климата для взаимного доверия", - говорится в анонсе события.

Проект был инициирован Международным центром перспективных исследований совместно с Институтом иностранных дел и торговли (Венгрия), а его целью называют "содействие взаимопониманию между двумя странами путем установления экспертного диалога в сочетании с рекомендациями и стимулами по совершенствованию подходов к политике добрососедства".