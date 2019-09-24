В Украине появился новый пункт пропуска в одну из стран ЕС: опубликованы фото и видео

В понедельник, 23 сентября, под Одессой запустили первый паром с Румынией, правда, пока в тестовом режиме.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, публикуя фото тестового рейса.

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Тестовое испытание работы парома "Орловка" прошло между поселком Орловка и Исакчей (Румыния).

На пароме проехались 20 пассажиров и три транспортных средства.

Заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло в Facebook сообщил, что полное открытие переправы Орловка - Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине провели испытания на дальность новейшего ракетного оружия.

Также Воздушные Силы ВС Украины запустили управляемые авиационные ракеты Х-29 класса "воздух - поверхность" с борта фронтовых бомбардировщиков Су-24М.