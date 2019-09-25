Назад к старым порядкам: Супрун жестко прошлась по новому руководству Минздрава

Экс-исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что новое руководство ведомства давит на глав директоратов Министерства, чтобы они увольнялись со своих должностей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Новое руководство хочет "своих" людей на должностях, которыми можно управлять в ручном режиме. Но государственные служащие работают в интересах граждан, а не министров или депутатов. Они не являются "чьими-то", не является "людьми Супрун", и имеют полное право озвучивать свою позицию, когда не согласны с чем-то. Директораты Министерства работают не ради реализации желаний конкретного человека или политика. Они приносили присягу народу Украины и будут работать в пользу украинцев при любых обстоятельствах", – заявила Супрун.

По ее словам, чиновники в министерстве должны быть независимы от политической конъюнктуры, а смена руководства Минздрава – не означать "ротацию для тех, кто годами зарабатывал на тендерах".

"Их (руководителей директоратов, – прим. ред.) работа, политики, над формированием которых они работают, базируются на доказательной базе, а не на советах или взглядах самопровозглашенной "элиты". Той "элиты", которая 27 лет наживалась на медицине, на здоровье украинцев и набивала свои карманы и карманы фармацевтической мафии деньгами налогоплательщиков. Той элиты, которая считает, что ее самопровозглашенный статус делает ее лучше чем настоящие эксперты и профессионалы. Той элиты, которая привыкла везде иметь связи и "своих" людей, в том числе в государственных учреждениях", – подчеркнула Супрун.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о своем отношении к новой власти в Украине.